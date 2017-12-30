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Андрей Чуев признался, что издевается над своей молодой женой, возмутив Instagram
Бывший участник "Дома-2" Андрей Чуев сообщил в Instagram, что издевается над своей любимой женщиной Викторией Морозовой, с которой совсем недавно сыграл свадьбу.

Кроме того, Чуев отметил, что поднимает на супругу руку, унижает и оскорбляет её. При этом, по словам экс-жителя телестройки, делает он это без каких-либо причин.

Андрей Чуев признался, что издевается над своей молодой женой, возмутив Instagram

Фолловеры возмутились такими признаниями Чуева, предположив, что телезвезда действительно издевается над своей молодой женой. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что молодой человек просто шутит. Да и сам Чуев добавил, что в любом случае счастлив со своей второй половинкой, как и она с ним.

"Мы живём обычной жизнью. Иногда ссоримся, иногда есть недопонимание. Это жизнь и нет ничего страшного в этом, необходимо взаимное понимание, оно у нас есть. Мы счастливы, мне нравится фотографировать мою красивую жену и, прошу, не надо мне писать, что кто-то из моих бывших лучше или хуже", - написал Чуев в блоге.

До этого зрители, наблюдающие за событиями на "Доме-2", как и за жизнью ушедших за ворота участников, пытались сделать так, чтобы Чуев помирился с Мариной Африкантовой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:47
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