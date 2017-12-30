Ольга Бузова заявила, что хорошо учится на собственных ошибках

Репортёры спросили у звезды реалити-шоу "Дом-2", хотела бы она вернуться в прошлое и не совершать какой-либо поступок, о котором сейчас очень жалеет. Ольга ответила, что такой возможностью она бы пользоваться не стала, так как любой опыт, даже самый печальный, он ценит, ведь это делает её сильнее, мудрее, взрослее. Бузова считает, что способна хорошо учиться на своих ошибках.А интернет-пользователи добавили, что, кроме своего умения учиться на ошибках, Бузова отлично ещё на это зарабатывает. После того как ей пришлось страдать из-за измены Дмитрия Тарасова и развода с ним, Ольга взяла себя в руки и выстроила таким образом карьеру, что именно статус брошенной девушки ей очень сильно помог.А Бузова регулярно терзает экс-супруга нелестными упоминаниями и намеками в своих интервью и песнях. Так, недавно вышел новый сингл Ольги, в котором полузащитника "Локомотива" она сравнила с WiFi, который раздаёт себя всем.