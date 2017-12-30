Ученые предупредили человечество о существовании подземных городов людей-змей

В легендах рассказывается о цивилизации из параллельного мира, жившей на нашей планете. Ее представители доминировали над людьми и были рептилоидами, но затем дальнейшая эволюция заставила их уйти под землю, построив там огромные мегаполисы.Специалисты отметили, что ежегодно статистика сообщает о пропажах множества лиц из разных стран мира, которые не могут стать жертвами преступников. Уфологи давно говорили о пришельцах и похищениях, но сейчас эти события могут быть связаны с враждебными представителями, скрывающимися от людских глаз. Их действия могут быть непредсказуемы, а потому опасны для землян.