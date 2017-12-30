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Ксения Бородина не хочет работать из-за плохой погоды
Известная телеведущая Ксения Бородина рассказала своим поклонникам, что от того, какая на улице погода, зависит её настрой на работу.

Звезда популярного реалити-шоу "Дом-2" позволила себе немного пожаловаться, хотя и, как сама призналась, уже не первый раз поднимает эту тему. В последний рабочий день в уходящем году ей совсем не хочется идти на работу, так как настроение окончательно поникло из-за плохой погоды. Также Ксения выразила надежду, что в следующем году с погодой всё будет получше.

Ксения Бородина не хочет работать из-за плохой погоды

"Что происходит с погодой?! Солнца уже не видно несколько месяцев, как можно жить без солнца. Летом проливные дожди, зимой нет снега, темно уже в 4 часа дня, живем вечно в темноте и в слякоти", - не может успокоиться Бородина.

Некоторые подписчики начали критиковать Ксению, ведь, по их мнению, когда зарабатываешь миллионы, погода особой роли играть не должна. Но а фанаты, как обычно, поддержали 34-летнюю знаменитость, ещё раз поздравив с наступающим Новым годом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:25
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