АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Запретный город под египетским Сфинксом хранит информацию о будущем человечества
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Российский генетик назвал собаку близким родственником человека из-за общих предков
Российский генетик сообщил СМИ о своей теории. Он назвал собаку близким родственником человека из-за общих предков в начале эволюции.

Ученый проследил, как изменялась генетика людей 95 млн лет назад. Тогда наши предки имели отросток в виде хвоста, а также двигались на четырех конечностях, что свойственно животным. Вот только они были похожи на собак мелких пород, который сейчас есть в современном обществе.

Российский генетик назвал собаку близким родственником человека из-за общих предков


Затем ветки эволюции стали изменяться вместе с естественным отбором. Псы стали волками, а дальше были приручены людьми, которые проходили природный процесс иными путями. Самой древней породой домашнего питомца считается лайка, после которой идет борзая и шарпей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский генетик назвал собаку близким
Ученые: Чрезмерное употребление алкоголя
Мэри Кулешова заинтриговала Сеть снимком с
Марат Башаров возьмет опеку над двумя беженцами
В Уфе женщина нашла спящего незнакомца у себя под
Билл Гейтс рассказал, какой путь выбрал бы
Просмотреть все новости