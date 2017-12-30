Российский генетик назвал собаку близким родственником человека из-за общих предков

Ученый проследил, как изменялась генетика людей 95 млн лет назад. Тогда наши предки имели отросток в виде хвоста, а также двигались на четырех конечностях, что свойственно животным. Вот только они были похожи на собак мелких пород, который сейчас есть в современном обществе.Затем ветки эволюции стали изменяться вместе с естественным отбором. Псы стали волками, а дальше были приручены людьми, которые проходили природный процесс иными путями. Самой древней породой домашнего питомца считается лайка, после которой идет борзая и шарпей.