Российский генетик назвал собаку близким родственником человека из-за общих предков
Российский генетик сообщил СМИ о своей теории. Он назвал собаку близким родственником человека из-за общих предков в начале эволюции.
Ученый проследил, как изменялась генетика людей 95 млн лет назад. Тогда наши предки имели отросток в виде хвоста, а также двигались на четырех конечностях, что свойственно животным. Вот только они были похожи на собак мелких пород, который сейчас есть в современном обществе.
Затем ветки эволюции стали изменяться вместе с естественным отбором. Псы стали волками, а дальше были приручены людьми, которые проходили природный процесс иными путями. Самой древней породой домашнего питомца считается лайка, после которой идет борзая и шарпей.
Ученый проследил, как изменялась генетика людей 95 млн лет назад. Тогда наши предки имели отросток в виде хвоста, а также двигались на четырех конечностях, что свойственно животным. Вот только они были похожи на собак мелких пород, который сейчас есть в современном обществе.
Затем ветки эволюции стали изменяться вместе с естественным отбором. Псы стали волками, а дальше были приручены людьми, которые проходили природный процесс иными путями. Самой древней породой домашнего питомца считается лайка, после которой идет борзая и шарпей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30