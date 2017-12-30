Ученые: Чрезмерное употребление алкоголя пробуждает у человека склонности к расизму и гомофобии
Британские ученые выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя пробуждает у человека склонности к расизму и гомофобии. Также данная категория лиц отличается сильной агрессией.
Во время исследования был проведен опрос населения, живущего в Кардиффе, Блэкберне и Лестере. Здесь существуют разные конфессии и этнические общины, однако 19% особ подвергались нападению со стороны нетрезвых лиц, имеющих свои взгляды на гомосексуализм и расовую принадлежность.
Пострадавшие люди сообщили, что все злоумышленники имели разную стадию опьянения, но проявляли агрессивные намерения. Потому были сделаны выводы, что спиртные напитки в большом количестве не только вредят человеческому организму, но и могут нанести вред обществу.
Во время исследования был проведен опрос населения, живущего в Кардиффе, Блэкберне и Лестере. Здесь существуют разные конфессии и этнические общины, однако 19% особ подвергались нападению со стороны нетрезвых лиц, имеющих свои взгляды на гомосексуализм и расовую принадлежность.
Пострадавшие люди сообщили, что все злоумышленники имели разную стадию опьянения, но проявляли агрессивные намерения. Потому были сделаны выводы, что спиртные напитки в большом количестве не только вредят человеческому организму, но и могут нанести вред обществу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:15