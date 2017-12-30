Марат Башаров возьмет опеку над двумя беженцами из Сирии

О благих намерениях популярного актера заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Оказывается, артист планирует каждый месяц выделять денежную помощь 5-летнему Ахмаду и 7-летней Асме, которые обитают в лагере для беженцев. На деньги, которые перечислит артист, детям будут покупаться продукты и другие актуальные вещи, также часть денег пойдет и их семьям. Ведь у малышей есть еще много братьев и сестер.Как уточнил муфтий, в начале будущего года миссия из России прибудет в Ливан для официальной регистрации попечительства. По заявлению самого Марата Башарова, он собирается исполнить свой долг как гражданин и как верующий человек - помочь детям из Сирии.