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Марат Башаров возьмет опеку над двумя беженцами из Сирии
Знаменитый киноактер и ведущий Марат Башаров намеревается стать покровителем двух малолетних детей из лагеря беженцев в Ливане.
Марат Башаров возьмет опеку над двумя беженцами из Сирии


О благих намерениях популярного актера заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Оказывается, артист планирует каждый месяц выделять денежную помощь 5-летнему Ахмаду и 7-летней Асме, которые обитают в лагере для беженцев. На деньги, которые перечислит артист, детям будут покупаться продукты и другие актуальные вещи, также часть денег пойдет и их семьям. Ведь у малышей есть еще много братьев и сестер.

Как уточнил муфтий, в начале будущего года миссия из России прибудет в Ливан для официальной регистрации попечительства. По заявлению самого Марата Башарова, он собирается исполнить свой долг как гражданин и как верующий человек - помочь детям из Сирии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
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