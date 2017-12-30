В Уфе женщина нашла спящего незнакомца у себя под елкой
В Уфе с горожанкой произошел инцидент, по своей закрутке не уступающий новогодней «Иронии судьбы».
«Ирония судьбы» по-уфимски произошла в католическое Рождество. Горожанка в тот день выпроводила супруга на работу, собрала сына в школу, а сама отправилась в ванную. Вернувшись, увидела под елкой спящего на полу незнакомца. По словам женщины, сначала она думала, что это муж спит под елкой, потом – что вор.
Вместе с ребенком перепуганная женщина заперлась в ванной и оттуда набрала мужа. Когда домой приехал хозяин квартиры и попытался растормошить непрошеного гостя, выяснилось, что говорить тот не в состоянии.
Хозяин нашел в вещах гостя зачетку и выяснил: к ним забрел студент 4 курса медвуза. Когда молодой человек смог говорить, он поинтересовался, в какой именно обуви он пришел.
Незадолго до предновогодних событий семья перебралась в новую квартиру. И, возможно, студент и любитель потусить просто перепутал квартиры.
«Ирония судьбы» по-уфимски произошла в католическое Рождество. Горожанка в тот день выпроводила супруга на работу, собрала сына в школу, а сама отправилась в ванную. Вернувшись, увидела под елкой спящего на полу незнакомца. По словам женщины, сначала она думала, что это муж спит под елкой, потом – что вор.
Вместе с ребенком перепуганная женщина заперлась в ванной и оттуда набрала мужа. Когда домой приехал хозяин квартиры и попытался растормошить непрошеного гостя, выяснилось, что говорить тот не в состоянии.
Хозяин нашел в вещах гостя зачетку и выяснил: к ним забрел студент 4 курса медвуза. Когда молодой человек смог говорить, он поинтересовался, в какой именно обуви он пришел.
Незадолго до предновогодних событий семья перебралась в новую квартиру. И, возможно, студент и любитель потусить просто перепутал квартиры.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:45