В Уфе женщина нашла спящего незнакомца у себя под елкой

«Ирония судьбы» по-уфимски произошла в католическое Рождество. Горожанка в тот день выпроводила супруга на работу, собрала сына в школу, а сама отправилась в ванную. Вернувшись, увидела под елкой спящего на полу незнакомца. По словам женщины, сначала она думала, что это муж спит под елкой, потом – что вор.Вместе с ребенком перепуганная женщина заперлась в ванной и оттуда набрала мужа. Когда домой приехал хозяин квартиры и попытался растормошить непрошеного гостя, выяснилось, что говорить тот не в состоянии.Хозяин нашел в вещах гостя зачетку и выяснил: к ним забрел студент 4 курса медвуза. Когда молодой человек смог говорить, он поинтересовался, в какой именно обуви он пришел.Незадолго до предновогодних событий семья перебралась в новую квартиру. И, возможно, студент и любитель потусить просто перепутал квартиры.