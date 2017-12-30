Билл Гейтс рассказал, какой путь выбрал бы сейчас, чтобы добиться успеха

В одном из последних интервью Билл Гейтс назвал три специальности, которые в будущем будут очень важны для человечества, а потому и станут самыми востребованными и полезными на рынке труда. По его словам, если бы он сейчас начинал идти по пути к успеху, то выбрал бы в первую очередь область энергетики, биотеха или приобретал бы навыки по разработке искусственного интеллекта.В то же время Гейтс отметил, что человек, который будет обладать навыками квалификации - приобретет влияние на любых предприятиях. При этом вовсе не обязательно уметь самостоятельно писать код, однако важны базовые знания этих трех областей, а также понимание того, какими способностями и перспективами обладают разработчики.