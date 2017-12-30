Колоссальный космический взрыв ожидают астрономы в 2018 году

Согласно информации, предоставленной ToDay News Ufa, астрономы пристально наблюдают за поведением карликовой нейтронной звезды с диаметром всего в несколько десятков, однако настолько плотное, что его масса превышает массу Солнца в два раза. Это сверхтяжелое светило расположено в двойной системе созвездия Лебедя, где на небольшом расстоянии расположена гигантская звезда с массой, превышающей солнечную в 15 раз.Ученые пророчат этим двум светилам небывалое по своей силе столкновение, так как звезды стремительно мчатся навстречу друг дружке. Когда это произойдет, область осветится колоссальным даже по меркам Вселенной космическим взрывом, который высвободит настолько огромное количество энергии, что она способна будет разрушить ближайшие миры.Однако астрономы уверяют, что землянам боятся нечего, так как Земля расположена на безопасном расстоянии от будущего колоссального космического «фейерверка».