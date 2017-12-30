Специалисты поделились, как социальные сети отражают ежедневные изменения настроения

Данная работа – наиболее обширное исследование такого рода на сегодня, провели его доктор Фабон Дзоган, невролог Стаффорд Лайтман и Нелло Кристианини, профессор в сфере искусственного интеллекта отдела инженерной математики.Циркадные ритмы, «часы тела», позволяют организму человека прогнозировать потребности в светлые и темные периоды каждого дня. Небольшая область в гипоталамусе головного мозга, называемая супрахиазматическим ядром (SCN), регулирует циркадную активность.SCN особенно чувствительна к световым изменениям, которые происходят при восходе и закате солнца, при этом область посылает сигналы через гормоны и нервы ко всем тканям тела.Циркадные ритмы также влияют на настроение. Свет оказывает значительное влияние на несколько областей мозга, которые играют роль в концентрации внимания и когнитивной функции. Более того, настроение влияет на достижение целей, которые необходимы для успешного существования.Показано, что гнев менее “популярен” утром, а пика достигает к вечеру. Уныние чаще всего имеет проявления утром: примерно с 6 до 8 часов. Усталость достигает максимума в 8 утра, после чего показатели резко снижаются.Ученые доказали также, что положительное настроение быстро повышается утром, пики приходятся на 8-10 часов утра и с 8 вечера до полночи.Данные, полученные при анализе социальной сети – ценные для изучения эмоций и понимания их взаимодействия в циркадном ритме.