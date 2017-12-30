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США: VR-шлем Lenovo Mirage Solo на базе Daydream прошёл сертификацию
Американская федеральная комиссия по связи (FCC) сертифицировала автономный виртуальный шлем на платформе Google Daydream VR. Создатель данного устройства - компания Lenovo рассчитывает представить свою новинку на январской выставке в Лас-Вегасе.

США: VR-шлем Lenovo Mirage Solo на базе Daydream прошёл сертификацию


Еще не представленный официально шлем виртуальной реальности от Lenovo уже «получил добро» от американской федеральной комиссии по связи. Новинка обзавелась собственным именем - Lenovo Mirage Solo. В оснащении шлема: Android, батарея на 4000 мА•ч и поддержка подключения по стандарту Bluetooth 5.0. Однако официальная сертификация ещё не означает, что интересная разработка от Lenovo будет воплощена в жизнь.

Дело в том, что пока нет компании-производителя, которая бы решила взяться за производство Lenovo Mirage Solo. Один из потенциальных кандидатов – тайваньская корпорация HTC ещё в ноябре 2017-го отказалась от участия в выпуске данного шлема. И тому есть веские основания: тайваньская компания создала и производит похожий шлем виртуальной реальности, базирующийся на собственной платформе Viveport.

Добавим, что презентация шлема Lenovo Mirage Solo состоится, скорее всего, на крупнейшей выставке потребительской электроники, которая пройдёт в Лас-Вегасе 9-12 января 2018 года.
Технологии
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:45
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