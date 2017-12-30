Калифорнийская компания разработала инновационную зарядку гаджетов на расстоянии
Компания Energous, Сан-Хосе, штат Калифорния, является первой фирмой, получившей федеральное разрешение на беспроводную систему зарядки, предназначенную для питания сразу нескольких устройств с расстояния до 1 метра, говорится в сообщении компании.
Комиссия по связи США уже рассмотрела вопрос о сертификации инновационный «WattUp Mid Field передатчик» компании, которая использует радиочастотную энергию для передачи мощности от передатчика на множество типов устройств, сообщает Energous.
«Сертификация нашей зарядки ознаменовала новую эпоху в развитии бытовой электроники и открывает путь для будущей беспроводной зарядки повсюду практически для любого небольшого электронного устройства, включая смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, смарт-часы, наушники, беспроводные клавиатуры и мыши, умные динамики и многое другое» - написано в пресс-релизе компании.
Energous «отличается от технологии« резонансной индукции »за беспроводной системой зарядки Pi и обеспечивает более широкий диапазон в отличие от уже известных зарядных устройств, которым требуется контакт с гаджетом. Между тем устройства, подлежащие зарядке, должны быть оборудованы специальным приемником.
WattUp еще не готов к продаже, но Energous продемонстрирует систему на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе.
Комиссия по связи США уже рассмотрела вопрос о сертификации инновационный «WattUp Mid Field передатчик» компании, которая использует радиочастотную энергию для передачи мощности от передатчика на множество типов устройств, сообщает Energous.
«Сертификация нашей зарядки ознаменовала новую эпоху в развитии бытовой электроники и открывает путь для будущей беспроводной зарядки повсюду практически для любого небольшого электронного устройства, включая смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, смарт-часы, наушники, беспроводные клавиатуры и мыши, умные динамики и многое другое» - написано в пресс-релизе компании.
Energous «отличается от технологии« резонансной индукции »за беспроводной системой зарядки Pi и обеспечивает более широкий диапазон в отличие от уже известных зарядных устройств, которым требуется контакт с гаджетом. Между тем устройства, подлежащие зарядке, должны быть оборудованы специальным приемником.
WattUp еще не готов к продаже, но Energous продемонстрирует систему на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:28