Калифорнийская компания разработала инновационную зарядку гаджетов на расстоянии

Комиссия по связи США уже рассмотрела вопрос о сертификации инновационный «WattUp Mid Field передатчик» компании, которая использует радиочастотную энергию для передачи мощности от передатчика на множество типов устройств, сообщает Energous.«Сертификация нашей зарядки ознаменовала новую эпоху в развитии бытовой электроники и открывает путь для будущей беспроводной зарядки повсюду практически для любого небольшого электронного устройства, включая смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, смарт-часы, наушники, беспроводные клавиатуры и мыши, умные динамики и многое другое» - написано в пресс-релизе компании.Energous «отличается от технологии« резонансной индукции »за беспроводной системой зарядки Pi и обеспечивает более широкий диапазон в отличие от уже известных зарядных устройств, которым требуется контакт с гаджетом. Между тем устройства, подлежащие зарядке, должны быть оборудованы специальным приемником.WattUp еще не готов к продаже, но Energous продемонстрирует систему на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе.