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Компания DeepCool представила корпус Baronkase Liquid с системой жидкого охлаждения
Китайская компания DeepCool презентовала уникальную новинку – компьютерный корпус, снабжённый системой жидкого охлаждения Captain 12EX. Продажи чудо-корпуса, чья стоимость варьируется от 140 до 150 долларов, стартуют в январе 2018 года.

Компания DeepCool представила корпус Baronkase Liquid с системой жидкого охлаждения


Поставщик компьютерных комплектующих и систем жидкостного охлаждения из Поднебесной – компания DeepCool удивила мировой рынок высоких технологий чисто автомобильной «фишкой». Китайцы предложили использовать систему жидкого охлаждения для снижения температуры… компьютерного процессора! Новосозданная система Captain 12EX имеет размер 423 х 215 х 470 мм и встроена в корпус, получивший название Baronkase Liquid. Охладительная система совместима с большинством процессоров Intel, единственное условие - значение TDP не должно превышать 150 Вт. Не отказались разработчики из DeepCool и от традиционных вентиляторов – для них предусмотрены 8 установочных мест.

Корпус Baronkase Liquid, украшенный ещё и светодиодной подсветкой, появится на прилавках магазинов в январе наступающего года. Цена Baronkase Liquid будет зависеть от цвета корпуса: чёрный оценен производителем в 140 долларов, белый – в 150 «вечнозелёных».
Технологии
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:15
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