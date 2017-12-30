Компания DeepCool представила корпус Baronkase Liquid с системой жидкого охлаждения

Поставщик компьютерных комплектующих и систем жидкостного охлаждения из Поднебесной – компания DeepCool удивила мировой рынок высоких технологий чисто автомобильной «фишкой». Китайцы предложили использовать систему жидкого охлаждения для снижения температуры… компьютерного процессора! Новосозданная система Captain 12EX имеет размер 423 х 215 х 470 мм и встроена в корпус, получивший название Baronkase Liquid. Охладительная система совместима с большинством процессоров Intel, единственное условие - значение TDP не должно превышать 150 Вт. Не отказались разработчики из DeepCool и от традиционных вентиляторов – для них предусмотрены 8 установочных мест.Корпус Baronkase Liquid, украшенный ещё и светодиодной подсветкой, появится на прилавках магазинов в январе наступающего года. Цена Baronkase Liquid будет зависеть от цвета корпуса: чёрный оценен производителем в 140 долларов, белый – в 150 «вечнозелёных».