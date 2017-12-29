Южная Корея захватила судно, подозреваемое в трансфере нефти Северной Кореи

Как сообщает информационное агентство Yonhap, танкер «Winmore», который недавно по инициативе США был занесен в черный список кораблей ООН, связанных с Северной Кореей, был арестован и осмотрен в порту Йосу в конце ноября. Он якобы передал 600 тонн нефти.Новости о предполагаемых передачах в четверг заставили Трампа сказать, что Китай был «пойман RED HANDED», обойдя санкции в отношении Северной Кореи, чтобы помочь сдержать свою ядерную программу. Глава Белого дома «очень разочарован» в Пекине и добавил в интервью, что он пересматривает свою «мягкую» торговую позицию с народной республикой.Китай однако отрицает любую причастность к передаче нефти. Пресс-секретарь МИД Хуа Чунинг заявила: «Мы никогда не разрешим китайским гражданам и предприятиям участвовать в деятельности, которая нарушает резолюции Совета Безопасности».Несмотря на то, что он был зарегистрирован в Гонконге, «Winmore» на самом деле фактически был зафрахтован тайваньской компанией Billion Bunker Group.Китай является торговым партнером Северной Кореи и неоднократно подвергался пристальному анализу, поскольку международное сообщество надеется изгнать Пхеньян из ядерной программы, которая теперь поддерживается ракетами, способными поставлять боеголовку в Восточное побережье США.