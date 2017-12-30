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Космонавты на МКС будут встречать Новый год 15 раз
Космонавты и астронавты, несущие вахту на борту МКС, будут встречать Новый год 15 раз, первый из которых случится над Тихим океаном.
Космонавты на МКС будут встречать Новый год 15 раз


Центр управления полетами (ЦУП) сообщает, что космонавты Роскосмоса, астронавты JAXA и NASA, которые несут вахту на борту МКС (Международной космической станции), встретят Новый год 15 раз. В первый раз это случится между Новой Зеландией и Австралией над Тихим океаном в 16:26 по Мск 31 декабря.

Совершая космический полет, станция пересечет часовые пояса, где наступил праздник, всего 15 раз.

Второй раз астронавты и космонавты смогут поздравить друг друга с Новым годом над Австралией в 18:00 по Мск. Далее – 1 января 2018 года в 00.00 по Мск между Южной Америкой и Африкой над южной частью Атлантического океана, в 8:00 по Мск над Бразилией, в 9:00 - над Австралией.

Заключительный раз экипаж МКС встретит Новый год 1 января в 14:02 по Мск восточнее Новой Зеландии над Тихим океаном.
Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:45
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