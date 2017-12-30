Космонавты на МКС будут встречать Новый год 15 раз

Космонавты и астронавты, несущие вахту на борту МКС, будут встречать Новый год 15 раз, первый из которых случится над Тихим океаном.Центр управления полетами (ЦУП) сообщает, что космонавты Роскосмоса, астронавты JAXA и NASA, которые несут вахту на борту МКС (Международной космической станции), встретят Новый год 15 раз. В первый раз это случится между Новой Зеландией и Австралией над Тихим океаном в 16:26 по Мск 31 декабря.Совершая космический полет, станция пересечет часовые пояса, где наступил праздник, всего 15 раз.Второй раз астронавты и космонавты смогут поздравить друг друга с Новым годом над Австралией в 18:00 по Мск. Далее – 1 января 2018 года в 00.00 по Мск между Южной Америкой и Африкой над южной частью Атлантического океана, в 8:00 по Мск над Бразилией, в 9:00 - над Австралией.Заключительный раз экипаж МКС встретит Новый год 1 января в 14:02 по Мск восточнее Новой Зеландии над Тихим океаном.