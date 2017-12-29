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С 1 января в США стартуют продажи популярной куклы Luciana Vega в костюме астронавта NASA
В понедельник 1 января стартуют продажи самой ожидаемой куклы года «Luciana Vega», являющейся аналогом астронавта NASA и имеет соответствующие костюмы. Создатели 46-сантиметровой куклы заявляют, что игрушка направленна на то, чтобы вдохновить молодых девушек на дух и силу характера.

С 1 января в США стартуют продажи популярной куклы Luciana Vega в костюме астронавта NASA


«Luciana является образцом для подражания для сегодняшних девушек, позволяя им игнорировать стереотипы и охватывать риски, которые научат их провалу и успеху, когда они намечают свой собственный жизненный путь, какова бы ни была цель», - сказала президент American Girl Кэти Диксон.

С 1 января в США стартуют продажи популярной куклы Luciana Vega в костюме астронавта NASA


Описана в качестве чемпиона STEM (наука, техника, техника и математика), Luciana Vega оформлена коричневыми глазами, средней кожей и темно-каштановыми волосами с «характерной фиолетовой полосой, чтобы показать свою творческую сторону». Она поставляется в комплекте со скафандром, смоделированным по стандартам NASA (EMU), используемым на Международной космической станции. Другие аксессуары в коллекции Luciana Vega включают синий костюм для космического лагеря, станцию-изготовитель и среду обитания Марса.

Коллекция Luciana Vega будет доступна для продажи начиная с Нового года (1 января) через каталог American Girl, на сайте и во всех торговых точках American Girl по всей территории США, а также в специализированных бутиках Indigo и Chapters в Канаде.
dzen / Общество
Добавил: Мартынюк Сегодня, 23:22
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