С 1 января в США стартуют продажи популярной куклы Luciana Vega в костюме астронавта NASA

«Luciana является образцом для подражания для сегодняшних девушек, позволяя им игнорировать стереотипы и охватывать риски, которые научат их провалу и успеху, когда они намечают свой собственный жизненный путь, какова бы ни была цель», - сказала президент American Girl Кэти Диксон.Описана в качестве чемпиона STEM (наука, техника, техника и математика), Luciana Vega оформлена коричневыми глазами, средней кожей и темно-каштановыми волосами с «характерной фиолетовой полосой, чтобы показать свою творческую сторону». Она поставляется в комплекте со скафандром, смоделированным по стандартам NASA (EMU), используемым на Международной космической станции. Другие аксессуары в коллекции Luciana Vega включают синий костюм для космического лагеря, станцию-изготовитель и среду обитания Марса.Коллекция Luciana Vega будет доступна для продажи начиная с Нового года (1 января) через каталог American Girl, на сайте и во всех торговых точках American Girl по всей территории США, а также в специализированных бутиках Indigo и Chapters в Канаде.