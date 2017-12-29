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Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных длинных локонов
Звезда шоу-бизнеса Бейонсе кардинально сменила свой имидж, избавившись от роскошных длинных локонов и примерив прозрачное платье.
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных длинных локонов


Американская звезда Бейонсе любит экспериментировать со своим образом и к новому году решила снова кардинально сменить свой имидж. Певица остригла и немного осветлила волосы. Теперь у нее прическа каре с немного вьющимися локонами.

Новый образ Бейонсе запечатлел ее муж, рэпер Джей Зи. На снимках певица позирует то в широких брюках желтого цвета с безразмерным джемпером приглушенного цвета горчицы, то в прозрачном платье с кружевами и узорами.

Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных длинных локонов


К каждому наряду Бейонсе подобрала по стилю очки, на одной из фото она держит дорогую сумку-чемодан от Gucci. Кадры, где Бейонсе в легком платье, ее муж снимал на яхте, где, вероятнее всего, пара находилась на отдыхе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 23:22
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