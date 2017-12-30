Компания HTC в 2018 году планирует выпустить лишь два новых смартфона

Учитывая, что корпорация HTC из Тайваня за 12 месяцев текущего года умудрилась выпустить семь смартфонов-новинок, планы компании на год грядущий следует признать, как минимум, скромным. Всего два девайса будут представлены широкой публике в 2018-м и на то есть объективные причины. Компания, базирующаяся на территории государства-острова, понесла серьёзные убытки в первых кварталах 2017 года (до 237 миллионов долларов!), и этой осенью почти 2 000 инженеров-разработчиков компании HTC покинули родную корпорацию.Учитывая финансовые и интеллектуальные потери корпорации, руководство HTC решило гораздо больше времени уделять «продвижению» товара, а вот количество новинок в 2018-м сократится до двух. Речь о модели флагманского смартфона (предположительное название - HTC U12) и об упрощённом варианте другого флагманского смартфона HTC U11+. Презентация «упрощенца» запланирована на январь 2018 года.