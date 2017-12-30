Компания HTC в 2018 году планирует выпустить лишь два новых смартфона
Тайваньская компания HTC, выпустившая в уходящем году семь новых моделей смартфонов, в 2018-м «сбавит темп». На следующий год запланирован выход лишь двух новых гаджетов, зато производитель больше времени станет уделять «раскрутке» своих смартфонов.
Учитывая, что корпорация HTC из Тайваня за 12 месяцев текущего года умудрилась выпустить семь смартфонов-новинок, планы компании на год грядущий следует признать, как минимум, скромным. Всего два девайса будут представлены широкой публике в 2018-м и на то есть объективные причины. Компания, базирующаяся на территории государства-острова, понесла серьёзные убытки в первых кварталах 2017 года (до 237 миллионов долларов!), и этой осенью почти 2 000 инженеров-разработчиков компании HTC покинули родную корпорацию.
Учитывая финансовые и интеллектуальные потери корпорации, руководство HTC решило гораздо больше времени уделять «продвижению» товара, а вот количество новинок в 2018-м сократится до двух. Речь о модели флагманского смартфона (предположительное название - HTC U12) и об упрощённом варианте другого флагманского смартфона HTC U11+. Презентация «упрощенца» запланирована на январь 2018 года.
Учитывая, что корпорация HTC из Тайваня за 12 месяцев текущего года умудрилась выпустить семь смартфонов-новинок, планы компании на год грядущий следует признать, как минимум, скромным. Всего два девайса будут представлены широкой публике в 2018-м и на то есть объективные причины. Компания, базирующаяся на территории государства-острова, понесла серьёзные убытки в первых кварталах 2017 года (до 237 миллионов долларов!), и этой осенью почти 2 000 инженеров-разработчиков компании HTC покинули родную корпорацию.
Учитывая финансовые и интеллектуальные потери корпорации, руководство HTC решило гораздо больше времени уделять «продвижению» товара, а вот количество новинок в 2018-м сократится до двух. Речь о модели флагманского смартфона (предположительное название - HTC U12) и об упрощённом варианте другого флагманского смартфона HTC U11+. Презентация «упрощенца» запланирована на январь 2018 года.
Технологии
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:15