Певица Валерия покорила поклонников своим нежным нарядом

В этом месте собрались многие звезды, показавшие свои платья, однако внешний вид исполнительницы порадовал подписчиков своей изысканностью. Перед этим они уже критиковали Валерию за чрезмерный вырез на подоле, отметив, что нужно надевать более строгие вещи, присутствуя на приеме.Сейчас знаменитость выбрала для себя сдержанное длинное платье, где сразу бросается в глаза необычная цветочная расцветка. Оно также было без рукавов и позволяло насладиться женственным образом кумира. Многие фанаты отметили, как молодо и элегантно выглядит звезда, затмившая многих коллег, после чего пожелали ей дальше радовать людей прекрасными снимками.