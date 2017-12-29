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Певица Валерия покорила поклонников своим нежным нарядом
В очередной раз певица Валерия покорила поклонников своим чувством стиля, когда посетила торжественный прием в Кремле, посвященный новогодним праздникам. Они сразу оценили нежный наряд звезды, заметив новое фото в Instagram.

В этом месте собрались многие звезды, показавшие свои платья, однако внешний вид исполнительницы порадовал подписчиков своей изысканностью. Перед этим они уже критиковали Валерию за чрезмерный вырез на подоле, отметив, что нужно надевать более строгие вещи, присутствуя на приеме.

Певица Валерия покорила поклонников своим нежным нарядом


Сейчас знаменитость выбрала для себя сдержанное длинное платье, где сразу бросается в глаза необычная цветочная расцветка. Оно также было без рукавов и позволяло насладиться женственным образом кумира. Многие фанаты отметили, как молодо и элегантно выглядит звезда, затмившая многих коллег, после чего пожелали ей дальше радовать людей прекрасными снимками.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:29
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