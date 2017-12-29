Николай Басков рассказал о своих дальнейших планах на брак с Викторией Лопыревой

В сетях было много слухов о разрыве отношений между парой, после чего ее стали замечать на многих мероприятиях. Тогда некоторые лица предположили, что исполнитель женился тайно и не хочет сообщать об этом в обществе. Сейчас Николай Басков развенчал такие слухи, отметив, что пока только встречается с Викторией Лопыревой, но не живет вместе с моделью.Загруженный рабочий график не позволяет звездам часто видеть друг друга, а также исполнитель добавил, что его мама не хотела, чтобы сын женился до 41-летия из-за суеверия. Также звезда намекнул, что не исключает вариант тайного союза, потому что сейчас не может устроить пышное торжество. Пользователи сетей стали сомневаться в таком намерении кумира, после чего попросили его устроить достойную свадьбу своей невесте.