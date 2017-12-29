АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Николай Басков рассказал о своих дальнейших планах на брак с Викторией Лопыревой
Поклонники певца знали, что ему пришлось перенести свадьбу с избранницей Викторией Лопыревой из-за смерти родственника. Сейчас Николай Басков рассказал журналистам о своих дальнейших планах на брак.

В сетях было много слухов о разрыве отношений между парой, после чего ее стали замечать на многих мероприятиях. Тогда некоторые лица предположили, что исполнитель женился тайно и не хочет сообщать об этом в обществе. Сейчас Николай Басков развенчал такие слухи, отметив, что пока только встречается с Викторией Лопыревой, но не живет вместе с моделью.

Николай Басков рассказал о своих дальнейших планах на брак с Викторией Лопыревой


Загруженный рабочий график не позволяет звездам часто видеть друг друга, а также исполнитель добавил, что его мама не хотела, чтобы сын женился до 41-летия из-за суеверия. Также звезда намекнул, что не исключает вариант тайного союза, потому что сейчас не может устроить пышное торжество. Пользователи сетей стали сомневаться в таком намерении кумира, после чего попросили его устроить достойную свадьбу своей невесте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:22
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить
Певица Валерия покорила поклонников своим нежным
Юлия Савичева не представляет себя в другой
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных
Настасья Самбурская подогревает слухи о своем
С 1 января в США стартуют продажи популярной
Просмотреть все новости