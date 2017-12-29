Юлия Савичева не представляет себя в другой профессии

Сейчас исполнительница порадовала фанатов своим выходом на сцену после декрета, а также часто любит рассказывать в блоге об эмоциях, связанных с музыкой. Новый пост был посвящен ее творческому пути, а также Юлия Савичева благодарна Богу за возможность заниматься любимым ремеслом. Она считает, что труд артистов всегда связан с испытаниями, сложностями и победами, но он является даром небес. Также звезда рассказала о девочке, с которой познакомилась во время съемок “Не бойся”. Ее поразило, что она вела себя лучше, чем взрослые люди, а также никогда не жаловалась на усталость.Поклонники сразу поддержали знаменитость, отметив, что она настоящий профессионал своего дела, вернувшаяся на сцену, несмотря на трудности в жизни. Многие люди назвали ее настоящей артисткой, которой ничего не стоит менять в своем стиле исполнения. Все пожелали звезде чудесных новогодних праздников, а также надеются услышать новые хиты.