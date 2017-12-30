Эксперты советуют начинать год составлением плана

Благодаря четкому планированию, человек сможет в новом году контролировать бюджет, дела и многое другое. Таким образом, это приблизит исполнение заветных желаний. Со стороны психологов есть еще один интересный совет. Они рекомендуют в новогоднюю ночь поменять свой наряд. По их мнению, это заставит человека думать об изменениях, которых бы ему хотелось достичь в своей жизни и потому такой небольшой ритуал способен принести в будущем году удачу. Тем не менее, специалисты напоминают о важности самостоятельного достижения выполнения поставленных задач.Некоторые эксперты утверждают, что если человек перед новогодними праздниками сделал что-то хорошее для других людей, то ему непременно это откликнется в будущем. Рекомендуется также морально и физически настроить себя на новогоднюю ночь. Не стоит злоупотреблять спиртным за столом, а также нужно в большей мере насесть на мясные блюда, поскольку 2018-й год – это год собаки, а собака является хищником.В целом отмечается, что следование всяким приметам является делом второстепенным, ведь человеку для счастья нужно всего добиться самому.