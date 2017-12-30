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Эксперты советуют начинать год составлением плана
Психологи отмечают, что лучше всего на исполнение желаний влияет то, как человек будет настроен сам. Также эксперты указывают на важность наличия плана, поэтому год нужно начинать именно с его подготовки.

Эксперты советуют начинать год составлением плана


Благодаря четкому планированию, человек сможет в новом году контролировать бюджет, дела и многое другое. Таким образом, это приблизит исполнение заветных желаний. Со стороны психологов есть еще один интересный совет. Они рекомендуют в новогоднюю ночь поменять свой наряд. По их мнению, это заставит человека думать об изменениях, которых бы ему хотелось достичь в своей жизни и потому такой небольшой ритуал способен принести в будущем году удачу. Тем не менее, специалисты напоминают о важности самостоятельного достижения выполнения поставленных задач.

Некоторые эксперты утверждают, что если человек перед новогодними праздниками сделал что-то хорошее для других людей, то ему непременно это откликнется в будущем. Рекомендуется также морально и физически настроить себя на новогоднюю ночь. Не стоит злоупотреблять спиртным за столом, а также нужно в большей мере насесть на мясные блюда, поскольку 2018-й год – это год собаки, а собака является хищником.

В целом отмечается, что следование всяким приметам является делом второстепенным, ведь человеку для счастья нужно всего добиться самому.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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