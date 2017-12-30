Обновления Intel: Процессор Core i3-8130U получит поддержку Turbo Boost

Обновлённые процессоры, которые по сообщениям ресурса LaptopMedia, ещё проходят доработку в лабораториях американской корпорации, «выйдут в свет» в 2018-м, а возможно, даже в начале 2019 года. Однако уже сейчас можно говорить о том, что процессоры от компании Intel станут более «взрослыми». Как следует из инсайдерской информации LaptopMedia, новинка американских разработчиков создаётся на основе испытанного временем Core i3-7130U. Но принципиальным отличием «процессора будущего» станет поддержка технологии динамического разгона Turbo Boost, увеличенная память (с 3-х до 4-х Мбайт) и блок встроенной графики Intel UHD 620.Если кто-то надеялся, что модифицированный процессор от Intel окажется 4-ядерным, то тут пользователей ждёт разочарование: Core i3 получит только два физических ядра и четыре потока обработки данных.