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Обновления Intel: Процессор Core i3-8130U получит поддержку Turbo Boost
Информационный ресурс LaptopMedia, ссылаясь на собственные источники, сообщил о прогрессивных «прорывах» американской компании Intel. Гигант, производящий электронные устройства и компьютерные компоненты, в ближайшее время представит серию продуктов Intel Core восьмого поколения. Самым интересным обновлением должен стать экономичный процессор SoC Core i3-8130U, получивший поддержку Turbo Boost.

Обновления Intel: Процессор Core i3-8130U получит поддержку Turbo Boost


Обновлённые процессоры, которые по сообщениям ресурса LaptopMedia, ещё проходят доработку в лабораториях американской корпорации, «выйдут в свет» в 2018-м, а возможно, даже в начале 2019 года. Однако уже сейчас можно говорить о том, что процессоры от компании Intel станут более «взрослыми». Как следует из инсайдерской информации LaptopMedia, новинка американских разработчиков создаётся на основе испытанного временем Core i3-7130U. Но принципиальным отличием «процессора будущего» станет поддержка технологии динамического разгона Turbo Boost, увеличенная память (с 3-х до 4-х Мбайт) и блок встроенной графики Intel UHD 620.

Если кто-то надеялся, что модифицированный процессор от Intel окажется 4-ядерным, то тут пользователей ждёт разочарование: Core i3 получит только два физических ядра и четыре потока обработки данных.
Технологии
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:15
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