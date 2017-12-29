Настасья Самбурская подогревает слухи о своем разводе

Актриса Настасья Самбурская продолжает подогревать новыми фотографиями и высказываниями слухи о своем разводе.Как известно, 30-летняя актриса Настасья Самбурская недавно удалила из своего аккаунта Instagram все фотографии мужа Кирилла Дацевича. Из-за этого фолловеры заподозрили, что пара рассталась и Настасья готова к разводу.На днях Самбурская опубликовала новое фото, подписав его фразой. Заинтересовавшей всех ее поклонников - «Omnia transeunt ... Et id quoque etiam transeat... R.I.P», что переводится как «Все проходит, и это пройдет».Настасья закрыла комментарии, но находчивые подписчики стали осуждать эту тему под предыдущим снимком. Некоторые предполагают, что цитата из притчи о царе Соломоне намекает на разрыв отношений между Самбурской и Дыцевичем. Другие считают, что пост опубликованный 26 декабря, в день смерти Владимира Шаинского, посвящен памяти композитора.