Поклонники позавидовали режиму дня Анастасии Волочковой
Балерина решила опубликовать небольшой пост в Instagram, в котором рассказала о своих буднях. Однако поклонники позавидовали режиму дня Анастасии Волочковой, после чего подвергли ее критике.
Звезда часто упоминает о своем трудолюбии, позволяющем много добиться в жизни. В этот раз она отметила, как прекрасно подниматься утром с позитивными эмоциями, а также не смотреть на часы. Подписчики сразу отметили, что многие люди уже едут на работу в электричках, а не позволяют себе подниматься, когда захочется.
Некоторые лица посчитали такое сообщение очередной блажью Анастасии Волочковой, подчеркнувшей, как она отличается от обычных лиц. Также многие фанаты не хотят повторять достижения своего кумира, упоминая о многих скандальных ситуациях, однако сама артистка предпочитает не обращать внимания на выпады недоброжелателей.
Звезда часто упоминает о своем трудолюбии, позволяющем много добиться в жизни. В этот раз она отметила, как прекрасно подниматься утром с позитивными эмоциями, а также не смотреть на часы. Подписчики сразу отметили, что многие люди уже едут на работу в электричках, а не позволяют себе подниматься, когда захочется.
Некоторые лица посчитали такое сообщение очередной блажью Анастасии Волочковой, подчеркнувшей, как она отличается от обычных лиц. Также многие фанаты не хотят повторять достижения своего кумира, упоминая о многих скандальных ситуациях, однако сама артистка предпочитает не обращать внимания на выпады недоброжелателей.