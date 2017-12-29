Поклонники позавидовали режиму дня Анастасии Волочковой

Звезда часто упоминает о своем трудолюбии, позволяющем много добиться в жизни. В этот раз она отметила, как прекрасно подниматься утром с позитивными эмоциями, а также не смотреть на часы. Подписчики сразу отметили, что многие люди уже едут на работу в электричках, а не позволяют себе подниматься, когда захочется.Некоторые лица посчитали такое сообщение очередной блажью Анастасии Волочковой, подчеркнувшей, как она отличается от обычных лиц. Также многие фанаты не хотят повторять достижения своего кумира, упоминая о многих скандальных ситуациях, однако сама артистка предпочитает не обращать внимания на выпады недоброжелателей.