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Медиа-плеер Kodi стал доступным на Xbox One
Медиа-плеер Kodi теперь официально доступен для загрузки на Xbox One. Первоначальные отчеты показывают, что доступ ограничен регионом, первыми им смогли воспользоваться жители Европы.
Медиа-плеер Kodi стал доступным на Xbox One


Kodi – очень функциональное приложение, расширенное сторонними дополнениями, например, ТВ и DVR-сервисами. Kodi, пожалуй, наиболее известно как приложение для пиратства, ведь владеет большим количеством плагинов, которые позволяют незаконно транслировать телевизионные и спортивные шоу, различные фильмы.

В сообщении в блоге Kodi предупреждает, что приложение на Xbox One еще несовершенно и может содержать некоторые ошибки. Вот несколько известных ограничений на сегодняшний день:

  • Доступ ограничен для части видео и музыкальных папок.Поддержка сети ограничена для NFS: //.Нет доступа к подключенному хранилищу или приводу Blu-ray.Могут возникать проблемы с некоторыми дополнениями.


Kodi изначально заявил о себе как о XBMC (Xbox Media Center) или XBMP (Xbox Media Player), который запускался на взломанных консолях Xbox первого поколения. Несомненно, приложению стоило выйти официально.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 22:32
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