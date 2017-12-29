Медиа-плеер Kodi стал доступным на Xbox One

Доступ ограничен для части видео и музыкальных папок.Поддержка сети ограничена для NFS: //.Нет доступа к подключенному хранилищу или приводу Blu-ray.Могут возникать проблемы с некоторыми дополнениями.



Kodi – очень функциональное приложение, расширенное сторонними дополнениями, например, ТВ и DVR-сервисами. Kodi, пожалуй, наиболее известно как приложение для пиратства, ведь владеет большим количеством плагинов, которые позволяют незаконно транслировать телевизионные и спортивные шоу, различные фильмы.В сообщении в блоге Kodi предупреждает, что приложение на Xbox One еще несовершенно и может содержать некоторые ошибки. Вот несколько известных ограничений на сегодняшний день:Kodi изначально заявил о себе как о XBMC (Xbox Media Center) или XBMP (Xbox Media Player), который запускался на взломанных консолях Xbox первого поколения. Несомненно, приложению стоило выйти официально.