В Индианаполисе мужчина наблюдал за парой НЛО

До этого дня свидетель события скептически относился к пришельцам, так что пытался убедить свою родственницу, что их просто не существует. Однако женщина назвала ему эту организацию и рассказала, что здесь собрано много доказательств присутствия внеземных гостей на нашей планете.Во время дискуссии человек заметил в небе непонятные красные огни, сразу подумав о самолете. Однако они стали делать необычные маневры, периодически зависая в небе, чтобы рассмотреть окрестности. При этом один НЛО был выше своего собрата, после чего объекты внезапно на большой скорости умчались вверх.