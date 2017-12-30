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В Индианаполисе мужчина наблюдал за парой НЛО
Сотрудники MUFON получили сообщение от американца, живущего в Индианаполисе. Мужчина наблюдал за парой НЛО, пролетавшей в небе, после чего зафиксировал ее на камеру.

До этого дня свидетель события скептически относился к пришельцам, так что пытался убедить свою родственницу, что их просто не существует. Однако женщина назвала ему эту организацию и рассказала, что здесь собрано много доказательств присутствия внеземных гостей на нашей планете.

В Индианаполисе мужчина наблюдал за парой НЛО


Во время дискуссии человек заметил в небе непонятные красные огни, сразу подумав о самолете. Однако они стали делать необычные маневры, периодически зависая в небе, чтобы рассмотреть окрестности. При этом один НЛО был выше своего собрата, после чего объекты внезапно на большой скорости умчались вверх.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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