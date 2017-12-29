В Москве мужчину доставили в больницу после столкновения с фурой

Сразу после аварии пострадавшего забрала служба скорой помощи. На данный момент медики пытаются спасти жизнь этого человека. Состояние пациента оценивается как тяжелое.По словам очевидцев, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии неожиданно выскочил на участок проезжей части, вследствие чего его сбил грузовой автомобиль. Об этом также говорит сам водитель фуры. Это случилось днем 29-го декабря. Сотрудники правоохранительных органов так и не смогли пообщаться с пострадавшим из-за его состояния.