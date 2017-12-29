В Москве мужчину доставили в больницу после столкновения с фурой
В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие в пределах МКАД. Так мужчина выжил после того как его сбил грузовой автомобиль.
Сразу после аварии пострадавшего забрала служба скорой помощи. На данный момент медики пытаются спасти жизнь этого человека. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
По словам очевидцев, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии неожиданно выскочил на участок проезжей части, вследствие чего его сбил грузовой автомобиль. Об этом также говорит сам водитель фуры. Это случилось днем 29-го декабря. Сотрудники правоохранительных органов так и не смогли пообщаться с пострадавшим из-за его состояния.
Сразу после аварии пострадавшего забрала служба скорой помощи. На данный момент медики пытаются спасти жизнь этого человека. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
По словам очевидцев, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии неожиданно выскочил на участок проезжей части, вследствие чего его сбил грузовой автомобиль. Об этом также говорит сам водитель фуры. Это случилось днем 29-го декабря. Сотрудники правоохранительных органов так и не смогли пообщаться с пострадавшим из-за его состояния.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:32