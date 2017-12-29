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В Москве мужчину доставили в больницу после столкновения с фурой
В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие в пределах МКАД. Так мужчина выжил после того как его сбил грузовой автомобиль.

В Москве мужчину доставили в больницу после столкновения с фурой


Сразу после аварии пострадавшего забрала служба скорой помощи. На данный момент медики пытаются спасти жизнь этого человека. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

По словам очевидцев, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии неожиданно выскочил на участок проезжей части, вследствие чего его сбил грузовой автомобиль. Об этом также говорит сам водитель фуры. Это случилось днем 29-го декабря. Сотрудники правоохранительных органов так и не смогли пообщаться с пострадавшим из-за его состояния.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:32
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