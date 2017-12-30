Турия Питт, полностью обгоревшая при пожаре, стала мамой впервые

Австрийская модель Турия Питт, которая полностью обгорела при пожаре, впервые стала мамой.Австрийская модель Турия Питт в 2011 году приняла участие в забеге Racing The Planet на 100 километров. Начался пожар, девушка попала в огонь. У нее обгорело 64% поверхности тела.После случившегося Турия в интервью неоднократно рассказывала, что не понимает зачем и почему тогда выжила. Но девушка нашла в себе силы не только полноценно жить дальше, но и создала семью.На тот момент, когда произошла трагедия, Питт уже два года была в отношениях с Майклом Хоскин, который не бросил любимую в такой тяжелой ситуации, помог ей преодолеть многочисленные операции, когда ей пересаживали кожу, и период реабилитации.Летом стало известно, что Турия ждет ребенка, а уже осенью она стала делиться в Instagram снимками, на которых виден ее округлившийся живот.В начале декабря Майкл и Турия стали родителями впервые и теперь воспитывают дочь Хакавай.