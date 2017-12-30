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Турия Питт, полностью обгоревшая при пожаре, стала мамой впервые
Австрийская модель Турия Питт, которая полностью обгорела при пожаре, впервые стала мамой.
Турия Питт, полностью обгоревшая при пожаре, стала мамой впервые


Австрийская модель Турия Питт в 2011 году приняла участие в забеге Racing The Planet на 100 километров. Начался пожар, девушка попала в огонь. У нее обгорело 64% поверхности тела.

После случившегося Турия в интервью неоднократно рассказывала, что не понимает зачем и почему тогда выжила. Но девушка нашла в себе силы не только полноценно жить дальше, но и создала семью.

На тот момент, когда произошла трагедия, Питт уже два года была в отношениях с Майклом Хоскин, который не бросил любимую в такой тяжелой ситуации, помог ей преодолеть многочисленные операции, когда ей пересаживали кожу, и период реабилитации.

Турия Питт, полностью обгоревшая при пожаре, стала мамой впервые


Летом стало известно, что Турия ждет ребенка, а уже осенью она стала делиться в Instagram снимками, на которых виден ее округлившийся живот.

В начале декабря Майкл и Турия стали родителями впервые и теперь воспитывают дочь Хакавай.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:30
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