Виктория Боня показала своего нового парня на фото в Instagram

Все началось с того что певица опубликовала у себя на странице фотографию, на которой изображена она, при этом Боня где-то отдыхает на курорте. Так женщина показала не только свою шикарную фигуру, но и незнакомого мужчина, который впоследствии оказался тем самым Марко.По словам Виктории Бони, это ее новый парень.Некоторые подписчики указали на тот факт, что Боня их часто обманывала, если что-то касалось ее новых ухажеров. К примеру, ранее телеведущая решила выдать футболиста Фредерико за своего нового парня. Спустя некоторое время она сама же и призналась в том, что это неправда.