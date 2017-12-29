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Виктория Боня показала своего нового парня на фото в Instagram
Виктория Боня решила показать своим подписчикам в Instagram фотографию своего нового парня. Певица отметила, что мужчину зовут Марко, но больше о нем она ничего не рассказала.

Виктория Боня показала своего нового парня на фото в Instagram


Все началось с того что певица опубликовала у себя на странице фотографию, на которой изображена она, при этом Боня где-то отдыхает на курорте. Так женщина показала не только свою шикарную фигуру, но и незнакомого мужчина, который впоследствии оказался тем самым Марко.
По словам Виктории Бони, это ее новый парень.

Некоторые подписчики указали на тот факт, что Боня их часто обманывала, если что-то касалось ее новых ухажеров. К примеру, ранее телеведущая решила выдать футболиста Фредерико за своего нового парня. Спустя некоторое время она сама же и призналась в том, что это неправда.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:07
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