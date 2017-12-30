В Иллинойсе резко увеличилось число визитов НЛО

В последний раз объекты заметил американец из города Пони, который наблюдал за оранжевыми огнями, возникшими в небе ранним утром. Он рассказал, что проснулся от ярких вспышек за окном, после чего был поражен видом НЛО, имеющего форму шара, который просто вращался на месте и излучал сильное свечение, чтобы потом умчаться за горизонт.Когда были сделаны анализы отчетов, касающиеся появления внеземного транспорта гуманоидов, эксперты заметили, что в данном штате зафиксировано 4000 случаев. Также космические гости не желают покидать любимый уголок страны сейчас, о чем красноречиво говорят новые факты, присланные очевидцами событий. Однако никто не может пояснить причину столь жгучего интереса инопланетян к этому месту.