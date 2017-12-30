АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Запретный город под египетским Сфинксом хранит информацию о будущем человечества
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Американский летчик ВВС 37 лет не разглашал сведения о встрече с НЛО
Сотрудники MUFON получили информацию от американского летчика ВВС, который 37 лет не разглашал сведения о встрече с НЛО. Он предпочел сохранить анонимность, но вышел на связь после открытия архивов Пентагона.

Мужчина отметил, что он несколько раз сталкивался с внеземными объектами пришельцев, однако не мог открыто заявить об этом СМИ, потому что боялся потерять работу. Во время службы на базе пилоты заметили во время полета корабль, преследующий их самолет, который четко прослеживался на радаре. После сообщения в центр, людям сообщили, что это просто неполадки оборудования.

Американский летчик ВВС 37 лет не разглашал сведения о встрече с НЛО


Однако новый рейс зафиксировал аналогичный НЛО, продолжающий лететь вместе с воздушным транспортом людей над Атлантикой. Оказалось, что он был заметен с земли, но экипаж отказался сделать отчет о встрече с гуманоидами, чтобы не рисковать карьерой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский генетик назвал собаку близким
Ученые: Чрезмерное употребление алкоголя
Мэри Кулешова заинтриговала Сеть снимком с
Марат Башаров возьмет опеку над двумя беженцами
В Уфе женщина нашла спящего незнакомца у себя под
Билл Гейтс рассказал, какой путь выбрал бы
Просмотреть все новости