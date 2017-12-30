Американский летчик ВВС 37 лет не разглашал сведения о встрече с НЛО

Мужчина отметил, что он несколько раз сталкивался с внеземными объектами пришельцев, однако не мог открыто заявить об этом СМИ, потому что боялся потерять работу. Во время службы на базе пилоты заметили во время полета корабль, преследующий их самолет, который четко прослеживался на радаре. После сообщения в центр, людям сообщили, что это просто неполадки оборудования.Однако новый рейс зафиксировал аналогичный НЛО, продолжающий лететь вместе с воздушным транспортом людей над Атлантикой. Оказалось, что он был заметен с земли, но экипаж отказался сделать отчет о встрече с гуманоидами, чтобы не рисковать карьерой.