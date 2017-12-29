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Эвелина Бледанс предложила купить новые деньги подписчикам в Instagram
Звезда Эвелина Бледанс опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором показала новые банкноты с номиналом в 200 и 2000 рублей. Таким образом, она предложила своим подписчикам купить у нее новые купюры.

Эвелина Бледанс предложила купить новые деньги подписчикам в Instagram


Кроме видеозаписи с новыми деньгами, она также опубликовала комментарий к ней. Так она написала: «Барыга “Б”. А кто посчитает, сколько раз я сказала “новые деньги” получит... видимо, “новые деньги”». Ее поклонники в социальной сети Instagram сразу справились с заданием, но покупать у Бледанс ничего не стали. Интересно, что один из подписчиков отметил, что банкноты уже запущены в денежный оборот и потому платить за них завышенную сумму не нужды.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:20
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