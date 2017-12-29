Нападавшие на Соборную мечеть в Петербурге получили 70 лет тюрьмы

На счету преступников, сколотивших банду из 6 особей, множество преступлений: бандитизм, кражи и грабежи, хищение оружия и боеприпасов. Судом доказано, что на протяжении 2003-2012 годов банда, надев маски и спецформу ОМОНовцев, нападала на офисы, дома, магазины, кафе, а также на Соборную мечеть. Проникнув внутрь и грозясь оружием, они обматывали своих жертв скотчем, руки заковывали в наручники, закрывали глаза шапками и били, применяя шокеры. Потом грабили и исчезали. Всего похитили разного добра примерно на 10 миллионов рублей.Состоявшийся суд определил банде в общем – 70 лет тюрьмы строгого режима: от 9 до 16 лет каждому ее члену.