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Джастин Бибер стал доступен каждому в образе секс-игрушки
С Джастином Бибером теперь может переспать каждый желающий – он стал доступен в образе секс-игрушки в натуральную величину.
Джастин Бибер стал доступен каждому в образе секс-игрушки


Как утверждает британский таблоид «The Sun», теперь каждый желающий может переспать с Джастином Бибером за 1000 фунтов стерлингов.

Журналистами на AliExpress в разделе продаж мужских и женских секс-игрушек была обнаружена кукла, у которой впечатляющее сходство с Джастином Бибером.

Хотя гей-журнал "Attitude считает, что с таким же успехом куклу можно сравнить и с 39-летним актером Иэном Сомерхолдером.
Таблоид отмечает, что согласно откликам, секс-игрушка продается неплохо, особенно в преддверии Нового года.

Джастин Бибер, которому сейчас 23 года, в течение многих лет является объектом сексуальных фантазий геев. Сам музыкант слухи о своей гомосексуальности опровергал не один раз. В данное время у Джастина разгар романа с 25-летней Селеной Гомес.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 22:06
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