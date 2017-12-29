Джастин Бибер стал доступен каждому в образе секс-игрушки

С Джастином Бибером теперь может переспать каждый желающий – он стал доступен в образе секс-игрушки в натуральную величину.Как утверждает британский таблоид «The Sun», теперь каждый желающий может переспать с Джастином Бибером за 1000 фунтов стерлингов.Журналистами на AliExpress в разделе продаж мужских и женских секс-игрушек была обнаружена кукла, у которой впечатляющее сходство с Джастином Бибером.Хотя гей-журнал "Attitude считает, что с таким же успехом куклу можно сравнить и с 39-летним актером Иэном Сомерхолдером.Таблоид отмечает, что согласно откликам, секс-игрушка продается неплохо, особенно в преддверии Нового года.Джастин Бибер, которому сейчас 23 года, в течение многих лет является объектом сексуальных фантазий геев. Сам музыкант слухи о своей гомосексуальности опровергал не один раз. В данное время у Джастина разгар романа с 25-летней Селеной Гомес.