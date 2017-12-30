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Ученые напечатали на 3D-принтере произвольные формы из живых клеток
Американскими учеными найден способ, благодаря которому возможно создавать из соединительных тканей предметы всевозможных форм.

Специалистами Калифорнийского университета Дэвиса, освоена практика распечатки на 3D-принтере фрагментов, представленных структурой соединительной ткани. В результате ими был использован метод соединения клеток ДНК-направлением, как сообщил журнал Developmental Cell.
Ученые напечатали на 3D-принтере произвольные формы из живых клеток


Форма создаваемого материала приобретается благодаря механическим свойствам самих клеток. В ходе эксперимента, ученые применили структуру соединительной ткани, которую получили от эмбрионов мышей. Как полагают исследователи, для подобных целей можно воспользоваться и другими клетками, способными образовать устойчивую связь.

Как основа для структуры, выбран соответствующий коллагеновый гель. Он полностью повторяет структуру естественного внеклеточного матрикса. При помощи 3D-принтера, на эту структуру клетки наносятся с высокой степенью точности, с возможностью распределения несколькими слоями. Используя контроль поведения живых клеток, появляются реальные условия управления материалом, который будет принимать определенно заданную форму.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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