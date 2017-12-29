Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, похвасталась выдающимся бюстом

Дочь знаменитой манекенщицы Синди Кроуфорд, 16-летняя Кайя Гербер похвасталась весьма выдающимся бюстом в новом образе «спасательницы Малибу».16-летняя Кайя Гербер уже вполне состоялась как модель. Она пошла по стопам своей мамы Синди Кроуфорд и уже несколько лет вышагивает по подиумам и участвует в фотосессиях.На днях поклонники Кайи заметили, что девушка, отличающаяся постоянной худобой, похвасталась бюстом выдающегося размера. Она даже купила красный купальник, такой же, какой носила в «Спасателях Малибу» Памела Андерсон.В Сети было выдвинуто предположение, что Кайя прибегла к услугам пластического хирурга. Поклонники удивляются: «Как еще так могла вырасти грудь меньше чем за день?». Достаточно посмотреть на другие фото девушки, чтобы понять, что ранее форм мамы у нее не было.Некоторые все-таки решили, что это грамотный «пуш-ап» и не было никаких хирургических вмешательств.