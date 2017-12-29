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Эксперты рассказали об ожидаемых запусках космических ракет и космических миссиях 2018 года
Ученые рассказали о миссиях и тестах, ожидаемых в 2018 году, вот несколько ключевых пунктов:
Эксперты рассказали об ожидаемых запусках космических ракет и космических миссиях 2018 года


ЯНВАРЬ: Запуск Falcon Heavy

SpaceX планирует наконец запустить ракету Falcon Heavy, состоящую из 3 ракетных ядер Falcon 9, связанных вместе.

НАЧАЛО 2018: Тестовый запуск Rocket Lab

Rocket Lab планирует совершить полет в начале 2018 года, и если он пройдет успешно, то компания может прекратить тестовые рейсы и приступить к коммерческим миссиям.

31 МАРТА: Дедлайн конкурса Google Lunar X Prize

Наконец станет известно, какая из 5 оставшихся команд Lunar X Prize совершит миссию на Луну.

МАРТ: Запуск корабля TESS

TESS, космический корабль NASA, отправится в космос. Задача TESS будет состоять в поиске далеких планет.

АПРЕЛЬ – НОЯБРЬ: Тестирование Crew

Crew Dragon и CST-100 Starliner, разработанные SpaceX и Boeing капсулы для транспортировки пассажиров на космическую станцию, которые являются частью программы NASA «Коммерческая команда», совершат тестовые полеты.

5 МАЯ: Запуск лендера NASA на Марс

Космический аппарат NASA InSight высадится на поверхность Марса, где будет изучать среду Красной планеты и выяснять, как образовался мир миллиарды лет назад.

31 ИЮЛЯ – 19 АВГУСТА: Запуск NASA Parker Solar Probe

NASA's Parker Solar Probe – первый космический корабль, который «коснется» Солнца, хотя он фактически приблизится на расстояние 3,9 миллиона миль от его поверхности, пролетая через внешние края атмосферы звезды.

ОКТЯБРЬ: Запуск BepiColombo на Меркурий

Состоится миссия на наименее изученную планету нашей Солнечной системы. BepiColombo, совместный проект Европы и Японии, отправит 2 космических корабля на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 21:18
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