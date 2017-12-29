Эксперты рассказали об ожидаемых запусках космических ракет и космических миссиях 2018 года

SpaceX планирует наконец запустить ракету Falcon Heavy, состоящую из 3 ракетных ядер Falcon 9, связанных вместе.Rocket Lab планирует совершить полет в начале 2018 года, и если он пройдет успешно, то компания может прекратить тестовые рейсы и приступить к коммерческим миссиям.Наконец станет известно, какая из 5 оставшихся команд Lunar X Prize совершит миссию на Луну.TESS, космический корабль NASA, отправится в космос. Задача TESS будет состоять в поиске далеких планет.Crew Dragon и CST-100 Starliner, разработанные SpaceX и Boeing капсулы для транспортировки пассажиров на космическую станцию, которые являются частью программы NASA «Коммерческая команда», совершат тестовые полеты.Космический аппарат NASA InSight высадится на поверхность Марса, где будет изучать среду Красной планеты и выяснять, как образовался мир миллиарды лет назад.NASA's Parker Solar Probe – первый космический корабль, который «коснется» Солнца, хотя он фактически приблизится на расстояние 3,9 миллиона миль от его поверхности, пролетая через внешние края атмосферы звезды.Состоится миссия на наименее изученную планету нашей Солнечной системы. BepiColombo, совместный проект Европы и Японии, отправит 2 космических корабля на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.