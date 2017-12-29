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На архивных фото Алла Пугачева выглядит намного старше, чем сейчас
Игорь Николаев решил перед новогодними праздниками опубликовать в Instagram архивные фото своей звездной подруги. Однако поклонники сразу заметили, что на них Алла Пугачева выглядит намного старше, чем сейчас.

Тогда в жизни исполнителя не было супруги Юлии Проскуряковой и наследницы Вероники, а сам он любил Елену Кудряшову и часто посещал вечеринки, где присутствовали его звездные коллеги. В сюжете конца 80-х годов Игорь Николаев позирует перед камерой вместе с Аллой Пугачевой во время японских гастролей. Он лаконично отметил, что принес кусочек лета в зимний период.

На архивных фото Алла Пугачева выглядит намного старше, чем сейчас


Подписчики отметили, что певица сейчас великолепно выглядит и больше не носит бесформенные наряды, скрывающие ее полную фигуру. Также она избавилась от пышной шевелюры, отдав предпочтение элегантным стрижкам и стильным костюмам, так что кардинальное изменение имиджа пошло звезде на пользу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:30
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