Составлен рейтинг лучших фильмов о Гарри Поттере

Стоит напомнить, что на экраны фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» вышел почти 14 лет назад. Тогда кинолента заняла 184-ю строчку в списке лучших фильмов за всю историю по версии тематического сайта IMDb.Далее расположились два фильма, которые снял режиссер Дэвид Йейтс. Второе место отдали части «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», а третье – картине «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Первый эпизод кинокритики отмечают как сложный для съемок, но специалистам удалось максимально передать зрителям все, что им нужно было узнать. Вторая лента Йейтса была названа самой забавной из всей истории о волшебнике Гарри Поттере.Что касается остальных частей, то вслед за тройкой лидеров расположились такие истории как «Орден Феникса», «Философский камень», «Кубок огня» и «Дары Смерти: Часть I». При этом на дне списка оказалась первая часть первой трилогии «Гарри Поттер и Тайная комната».