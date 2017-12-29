Мария Кожевникова в восторге после посещения главной елки страны
Несмотря на напряженный график работы, актриса старается больше времени уделять своим детям, с которыми она недавно побывала на главной елке страны. Мария Кожевникова была в восторге от такого события, после чего она решила опубликовать в блоге небольшой пост.
Звезда отметила, как на нее нахлынули детские воспоминания, когда она тоже ходила в хороводе и хотела, чтобы родители ее нашли. Сейчас она не знает, смогла бы отпустить своих мальчиков одних, потому что жизнь меняется. Сама елка была великолепна, что подтвердили подписчики, тоже посетившие ее вместе с малышами.
Некоторые люди только собираются увидеть праздничные представления и упомянули о хождении по кругу, когда взрослых не пускали в зал для ребят. Все пожелали Марии Кожевниковой прекрасных новогодних праздников, а также с нетерпением ждут, когда она раскроет имя своего последнего чада.
Звезда отметила, как на нее нахлынули детские воспоминания, когда она тоже ходила в хороводе и хотела, чтобы родители ее нашли. Сейчас она не знает, смогла бы отпустить своих мальчиков одних, потому что жизнь меняется. Сама елка была великолепна, что подтвердили подписчики, тоже посетившие ее вместе с малышами.
Некоторые люди только собираются увидеть праздничные представления и упомянули о хождении по кругу, когда взрослых не пускали в зал для ребят. Все пожелали Марии Кожевниковой прекрасных новогодних праздников, а также с нетерпением ждут, когда она раскроет имя своего последнего чада.