Юлия Савичева поделилась, как не потолстеть после новогодних праздников

Каких-то секретов, по словам Юлии, у нее нет – просто нужно есть немного и максимум сбалансировано. Оказывается, любительница печь и есть сдобу и сама отказалась от булочек, и советует это худеющим. А для себя Юля нашла простой выход: печь булочки и печенье для своих близких.Основная еда артистки – это курица, рыба, яйца. Из круп певица предпочитает гречку, булгур, рис и геркулес. Из овощей и фруктов Юля рекомендует все, кроме картофеля и свеклы, бананов, винограда и хурмы. Раз в неделю можно сухофрукты и орехи, различные соусы и сливочное масло Савичева старается избегать. С молочными продуктами певица устраивает себе праздник живота – ест все и с удовольствием, правда то, где жирность не выше 1,5%. И по словам Юли главное – пить много воды.Ну и без спорта не обойтись - по мере сил и возможностей.