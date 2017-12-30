Сергей Лавров рассказал секрет своего загара

Все началось с того что ведущий передачи на НТВ Тигран Кеосян решил узнать, как хорошо сохранился загар Лаврова после долгой работы в пределах Шри-Ланки. Сам МИД РФ ответил, что он регулярно старается поддерживать этот загар и потому он постоянно присутствует на его теле.При этом Лавров уточнил, что ему не обязательно постоянно ездить в Шри-Ланку, чтобы загорать. Дипломат ответил, что также посещает Австрию для катания на лыжах под зимним солнечным светом.Во время съемок передачи Лавров не раз упоминал лыжный спорт, но также он признался, что сейчас на это остается очень мало времени. Именно поэтому у него есть огромное желание отправиться этой зимой в Сочи.Стоит отметить, что в эфир передача выйдет 30 декабря.