Минобрнауки Украины запретило доступ к доменам «.ru» и «.ру»

Таким образом, был выпущен документ, в котором представители Минобрнауки написали, что собираются этим решением обеспечить безопасность информационного пространства, что не было нанесено вреда государственным интересам Украины. В конечном счете, специалисты выдали указ, согласно которому руководители всех государственных учреждений должны будут провести ряд технических мероприятий по прекращению доступа к указанным выше доменным зонам.Исключением назвали случаи, когда индивидуальный доступ предоставляется по разрешению руководства.Также в министерстве напомнили о важности соблюдения правил и не допускать, чтобы работники использовали сервисы Mail.ru, Яндекс, Rambler и остальные российские поисковые системы на службе.