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Минобрнауки Украины запретило доступ к доменам «.ru» и «.ру»
В Министерстве образования и науки Украины решили запретить доступ к таким доменам как «.ru» и «.ру». Так в руководстве ведомства пытаются обеспечить информационную безопасность.

Минобрнауки Украины запретило доступ к доменам «.ru» и «.ру»


Таким образом, был выпущен документ, в котором представители Минобрнауки написали, что собираются этим решением обеспечить безопасность информационного пространства, что не было нанесено вреда государственным интересам Украины. В конечном счете, специалисты выдали указ, согласно которому руководители всех государственных учреждений должны будут провести ряд технических мероприятий по прекращению доступа к указанным выше доменным зонам.

Исключением назвали случаи, когда индивидуальный доступ предоставляется по разрешению руководства.

Также в министерстве напомнили о важности соблюдения правил и не допускать, чтобы работники использовали сервисы Mail.ru, Яндекс, Rambler и остальные российские поисковые системы на службе.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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