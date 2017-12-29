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Певец Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал поклонникам о знакомстве с будущей супругой Машей
Певец Андрей Григорьев-Аполлонов кроме выступлений на концертах старается больше времени уделить своей семье и наследникам. Он решил опубликовать в Instagram фото вместе с супругой Машей, а также романтично рассказал о знакомстве.

Исполнитель поздравил свою избранницу с такой знаменательной датой, отметив, что, несмотря на долгие годы совместной жизни, он продолжает любить свою половинку, родившую ее двоих сыновей. Подписчики сразу присоединились к своему кумиру и тоже пожелали паре долгих лет счастья. Многие люди назвали супругу Андрея Григорьева-Аполлонова прекрасной женщиной, после чего отметили, что все великолепно смотрятся на снимке.

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал поклонникам о знакомстве с будущей супругой Машей


Некоторые лица шутливо отметили, что певца заставила написать сообщение его Маша, но сам он предпочел не комментировать такие слухи. Все фанаты поздравили звезду с наступающими новогодними праздниками и пожелали как можно дольше наслаждаться его творчеством.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:10
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