Виктор Литвинов впервые чуть не избил Татьяну Мусульбес

До драки не дошло, так как рядом были другие участники "Дома-2", им-то и удалось предотвратить физическое противостояние пары. А причиной происшествия стал откровенный танец Мусульбес с голой грудью.В ночном эфире Татьяне дали задание показать свой бюст. Девушка с радостью это сделала, и даже не стала возмущаться или пытаться отказаться. Такое легкомысленное поведение, конечно же, не понравилось Виктору. Литвинов стал оскорблять Мусульбес. К слову, в соц-сети девушка уже описала своё возмущение, так как считает, что не заслужила такого обращения.Стоит отметить, что Татьяна, скорее всего, ещё отомстит за слова Виктору, поскольку в тот момент, когда парень оскорблял её, девушка держала в руках бумагу и что-то записывала. Потом стало известно, что таким образом Мусульбес запоминала все грубые высказывания Литвинова.Ранее Татьяна говорила, что не может жить без Виктора, и всегда вспоминает об этом, когда с мужчиной приходится на какое-то время расстаться.