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Милла Йовович прогулялась в старом свитшоте, джинсах-клеш и без макияжа
Актриса Милла Йовович прогулялась без макияжа в старом растянутом свитшоте и джинсах-клеш.
Милла Йовович прогулялась в старом свитшоте, джинсах-клеш и без макияжа


42–летняя актриса и модель Милла Йовович редко появляется в последнее время на обложках глянца и светских мероприятиях. Любой выход актрисы на публику становится фурором для ее поклонников.

Но недавно фанаты не смогли узнать Миллу – она была замечена на прогулке в образе, совершенно ей не присущем. Ее внешний вид кардинально отличался от того, с которым актриса появляется на «красной дорожке».

Йовович была одета в джинсы-клеш и старый растянуты свитшот с принтом, на котором изображен персонаж мультфильма «Hello Kitty». Волосы знаменитость собрала в тугой хвост, макияжа на ней не наблюдалось.

Напомним, Милла Йовович почти 9 лет в браке за режиссером Полом Андерсоном, которому 52 года. Пара воспитывает двух дочерей – 2-летнюю Дашиэлу Иден и 10-летнюю Эву Габо.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 20:52
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