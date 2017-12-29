Милла Йовович прогулялась в старом свитшоте, джинсах-клеш и без макияжа

Актриса Милла Йовович прогулялась без макияжа в старом растянутом свитшоте и джинсах-клеш.42–летняя актриса и модель Милла Йовович редко появляется в последнее время на обложках глянца и светских мероприятиях. Любой выход актрисы на публику становится фурором для ее поклонников.Но недавно фанаты не смогли узнать Миллу – она была замечена на прогулке в образе, совершенно ей не присущем. Ее внешний вид кардинально отличался от того, с которым актриса появляется на «красной дорожке».Йовович была одета в джинсы-клеш и старый растянуты свитшот с принтом, на котором изображен персонаж мультфильма «Hello Kitty». Волосы знаменитость собрала в тугой хвост, макияжа на ней не наблюдалось.Напомним, Милла Йовович почти 9 лет в браке за режиссером Полом Андерсоном, которому 52 года. Пара воспитывает двух дочерей – 2-летнюю Дашиэлу Иден и 10-летнюю Эву Габо.