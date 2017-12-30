Специалист рассказал о признаках депрессии

Вся проблема в том, что чувство депрессии способно вызывать различные симптомы соматического характера. Таким образом, пациент начинает лечить одно, а проблемы у него на почве другого. Вследствие этого человек лечится и не может победить проблему.По словам Усова, первыми симптомами депрессии можно считать потерю удовольствия от жизни. Больной имеет постоянное плохое настроение, апатию и не видит жизненных возможностей. Также он выделил общую слабость, тревожность, упадок сил и панические атаки.Чтобы избежать таких проблем специалисты советуют хорошо питаться, регулярно заниматься спортом, читать, заниматься интеллектуальной деятельностью и активно отдыхать.