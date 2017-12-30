АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Запретный город под египетским Сфинксом хранит информацию о будущем человечества
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Специалист рассказал о признаках депрессии
Психиатр и представитель Омского государственного медицинского университета Григорий Усов рассказал о симптомах депрессии. Так он считает, что люди очень часто путают ее с другими болезнями.

Специалист рассказал о признаках депрессии


Вся проблема в том, что чувство депрессии способно вызывать различные симптомы соматического характера. Таким образом, пациент начинает лечить одно, а проблемы у него на почве другого. Вследствие этого человек лечится и не может победить проблему.

По словам Усова, первыми симптомами депрессии можно считать потерю удовольствия от жизни. Больной имеет постоянное плохое настроение, апатию и не видит жизненных возможностей. Также он выделил общую слабость, тревожность, упадок сил и панические атаки.

Чтобы избежать таких проблем специалисты советуют хорошо питаться, регулярно заниматься спортом, читать, заниматься интеллектуальной деятельностью и активно отдыхать.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский генетик назвал собаку близким
Ученые: Чрезмерное употребление алкоголя
Мэри Кулешова заинтриговала Сеть снимком с
Марат Башаров возьмет опеку над двумя беженцами
В Уфе женщина нашла спящего незнакомца у себя под
Билл Гейтс рассказал, какой путь выбрал бы
Просмотреть все новости