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Поклонники раскритиковали Алену Апину за показ нижнего белья на видео в Instagram
Певица опубликовала в Instagram новое видео, но оно вызвало разную реакцию у поклонников. Большинство из них раскритиковали Алену Апину за показ нижнего белья и упомянули о возрасте.

Фанатов шокировал внешний вид знаменитости, показывающей свои навыки игры на гитаре, потому что она решила надеть мини-юбку, показав всем свои трусы. Затем некоторые лица отметили, что Алена Апина должна пересмотреть свой гардероб и не позировать на фоне мотоцикла или иной техники.

Поклонники раскритиковали Алену Апину за показ нижнего белья на видео в Instagram


Однако преданные подписчики решили не заострять внимания на возрасте своего кумира, потому что это просто цифры в паспорте. Они позитивно отнеслись к желанию певицы вести себя так, как просит душа, а потому похвалили интересный ролик.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:11
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