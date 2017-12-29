Поклонники раскритиковали Алену Апину за показ нижнего белья на видео в Instagram

Фанатов шокировал внешний вид знаменитости, показывающей свои навыки игры на гитаре, потому что она решила надеть мини-юбку, показав всем свои трусы. Затем некоторые лица отметили, что Алена Апина должна пересмотреть свой гардероб и не позировать на фоне мотоцикла или иной техники.Однако преданные подписчики решили не заострять внимания на возрасте своего кумира, потому что это просто цифры в паспорте. Они позитивно отнеслись к желанию певицы вести себя так, как просит душа, а потому похвалили интересный ролик.